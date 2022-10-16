Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:13, 16 октября 2022Наука и техника

«Ангара» вывела российский военный спутник на орбиту

Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560» на орбиту в интересах Минобороны

Фото: «Роскосмос» / РИА Новости

Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560», запущенный в интересах Минобороны России, на орбиту. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Отмечается, что спутник в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России. С «Космосом-2560» поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально.

«Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в субботу, 15 октября. Запуск ракеты произошел в в 22:55 по московскому времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск согласился продолжить оплачивать Starlink для Украины
Илона Маска назвали спонсором терроризма
Болгария заявила о наличии годового запаса газа
«Ангара» вывела российский военный спутник на орбиту
Россиянам напомнили о появлении новых дорожных знаков
Задержанный после семейного скандала россиянин убил полицейского
Депутаты Великобритании захотели обсудить будущее Трасс
Танцы «Человека-паука» в стиле Майкла Джексона в столичном метро попали на видео
Китай призвал своих граждан немедленно покинуть Украину
В Чехии произошло внеплановое отключение второго энергоблока АЭС «Дукованы»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.