«Ангара» вывела российский военный спутник на орбиту

Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560» на орбиту в интересах Минобороны

Легкая ракета «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560», запущенный в интересах Минобороны России, на орбиту. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Отмечается, что спутник в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России. С «Космосом-2560» поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы работают нормально.

«Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в субботу, 15 октября. Запуск ракеты произошел в в 22:55 по московскому времени.