Белый дом назвал условия возобновления военной помощи Украине

США могут возобновить помощь Украине, если Киев согласится на переговоры

США могут возобновить поставку военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, сообщает Reuters.

«Я думаю, если мы сможем завершить эти переговоры и двигаться к ним, а также фактически вынести на обсуждение некоторые меры по укреплению доверия, то президент [президент США Дональд Трамп] внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы», — сказал он.

Ранее Трамп в ходе выступления в Конгрессе заявил, что получил письмо от украинского лидера Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Он также отметил, что глава Украины согласился подписать с Вашингтоном соглашение о редкоземельных металлах.