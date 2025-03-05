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22:03, 5 марта 2025Мир

Белый дом раскрыл детали переговоров с Украиной по сделке с редкоземельными металлами

Белый дом: диалог с Киевом по сделке с редкоземельными металлами продолжается
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Белый дом заявил, что переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Эти переговоры происходят прямо сейчас, когда мы разговариваем», — сказала она, отвечая на вопрос о том, когда США планируют подписать соглашение.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон больше не рассматривает возможность подписания с Украиной экономического соглашения о добыче редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. По его словам, заключить экономическое соглашение без мирного договора невозможно. Он добавил, что сначала США хотели бы увидеть, что «украинское руководство хочет мирного соглашения».

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