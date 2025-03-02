В США рассказали об отсутствии планов заключать сделку по минералам с Украиной

Министр финансов США Бессент: Мы не планируем заключать сделку с Украиной

США больше не рассматривают возможность подписания с Украиной экономического соглашения о добыче редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Об этом заявил в интервью телеканалу CBS американский министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, заключить экономическое соглашение без мирного договора невозможно. Он добавил, что сначала США хотели бы увидеть, что «украинское руководство хочет мирного соглашения». Бессент также сообщил, что в настоящее время подписание экономической сделки между Вашингтоном и Киевом не стоит в повестке дня.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что главы МИД нескольких стран Европы предложили администрации США продлить военный конфликт на Украине по меньшей мере еще на один год.

До этого министр торговли США отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в деньгах. Он сформулировал сообщение США следующим образом: «Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром».