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21:08, 5 марта 2025Культура

Болдуин разрыдался из-за вопроса об убийстве оператора на съемках

Алек Болдуин расплакался в своем шоу, говоря о случайно убитой им Галине Хатчинс
Андрей Шеньшаков

Фото: Ramsay De Give / Pool / Reuters

Американский актер Алек Болдуин в первом выпуске своего реалити-шоу заплакал на камеру, говоря об убийстве оператора Галины Хатчинс, которая погибла по его вине на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Radar Online.

На кадрах видно, как Алек закрывает лицо руками, после чего начинает плакать, не сдерживая своих эмоций от болезненной темы. Однако эпизод шоу вызвал преимущественно негативные отзывы в социальных сетях: многие посчитали, что, если бы слезы были искренними, то не вошли бы в окончательный монтаж серии. Пользователи усмотрели в этом попытку Болдуина получить одобрение публики.

Адвокат погибшего кинооператора Глория Оллред также не верит в искренность актера. Она утверждает, что Болдуин до сих пор не извинился перед семьей Хатчинс.

«В этом шоу показано, как он наслаждается временем со своими детьми, хотя сам отнял ребенка у родителей. Это болезненная реальность, с которой родные Галины живут до сих пор. А он до сих пор даже не извинился и не взял на себя ответственность», — заявил юрист.

Хатчинс погибла в 2021 году после ранения, полученного в результате выстрела из реквизитного пистолета, находившегося в руках Болдуина. Оружие должно было быть не заряженным. В итоге обвинения против артиста были сняты за недоказанностью его вины в произошедшем.

Ранее стало известно, что актер Алек Болдуин пригрозил сломать шею комику Скупу, который изображал Трампа.

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