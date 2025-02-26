Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:35, 26 февраля 2025Культура

Алек Болдуин пригрозил сломать шею комику из-за Трампа

Актер Болдуин пригрозил сломать шею комику Скупу, который изображал Трампа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramsay de Give / Reuters

Американский актер театра и кино Алек Болдуин пригрозил сломать шею комику Джейсону Скупу, который изображал президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что Скуп начал говорить колкости в адрес артиста, когда тот выгружал багаж из внедорожника перед своим домом в Нью-Йорке. «Алек, это твой любимый президент!» — обратился одетый в темно-синий костюм и светлый парик комик к Болдуину, который в 2016 году сам пародировал Трампа на шоу Saturday Night Live (SNL).

По данным издания, Скуп также неоднократно попросил актера поцеловать его кольцо, чтобы «заслужить прощение» за трагедию с оператором Галиной Хатчинс. «Я хочу, чтобы ты был очень осторожен. Если бы здесь не было этой камеры, я бы сломал твою чертову шею пополам прямо здесь. Ты это знаешь, не так ли?» — сказал в ответ на поведение комика вышедший из себя Болдуин.

Ранее стало известно, что дело против Алека Болдуина по факту трагедии на съемках фильма «Ржавчина», во время которых актер случайно выстрелил в Галину Хатчинс из заряженного револьвера, официально закрыли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

      США потратили миллионы долларов на украинские соленья

      Зеленский рассказал о нежелании Украины становиться должником США

      Украинский куратор указал задержанному ФСБ цели для терактов в Ставрополе

      Зеленский заявил о нежелании возвращать США 10 центов

      Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала лицо без макияжа

      Назвавшая Киркорова предателем Лолита ответила на его признание в любви

      После нападения двух хаски на мальчика в Сочи возбудили дело

      США допустили срыв сделки по ресурсам Украины

      Боевой глухарь из российского региона снова напал на сноубордиста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше