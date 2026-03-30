ФСБ: ВСУ втираются в доверие и используют шантаж для вербовки жителей ДНР

В ФСБ назвали самые частые методы вербовки Вооруженными силами Украины (ВСУ) жителей Донецкой народной республики (ДНР). Подробности РИА Новости раскрыла официальный представитель республиканского управления ФСБ Арина Клепанова.

По данным ФСБ, для вербовки взрослых и подростков ВСУ активно втираются в доверие через общие интересы, например компьютерные игры, предлагают заработать, например сделать фотографии машин и следить за людьми, за что уже грозит ответственность. После активно используют шантаж. Часто ВСУ также шантажируют угрозами родственникам, проживающим на украинской территории.

Кроме того, по словам Клепановой, на освобожденных от ВСУ территориях ДНР сотрудники ФСБ нашли схроны с химическим и бактериологическим оружием.