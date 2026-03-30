Российскому фермеру приказали собрать 50 миллионов рублей за свою свободу

МВД: В Туле двое курьеров получили от обманутого мошенниками фермера ₽50 млн

Российского фермера убедили собрать 50 миллионов рублей, чтобы откупиться от ответственности за финансирование противоправной деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Обманутый мошенниками мужчина должен был передать свои сбережения двум курьерам на парковке торгового центра в Туле, однако он понял, что стал жертвой аферы, и обратился в правоохранительные органы. По его словам, с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они обвинили его в финансировании преступной деятельности и для своей свободы убедили задекларировать все имеющиеся у него деньги. Поверив мошенникам, фермер собрал свои накопления.

Его встреча с курьерами проходила под контролем полицейских. После передачи денег задержали москвича 2002 года рождения и его знакомую из подмосковного Домодедово 2005 года рождения.

Они откликнулись в интернете на предложение неизвестных лиц о подработке. По указанию анонимного куратора молодые люди приехали в Тулу на встречу с фермером. Теперь им грозит уголовная ответственность за пособничество мошенникам. Возбуждено уголовное дело. Москвича арестовали, его подругу поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что московской пенсионерке, отдавшей мошенникам 25 миллионов рублей, улыбнулась удача: полицейским удалось перехватить пособника с ее сбережениями.