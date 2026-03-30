15:42, 30 марта 2026

Названы главные проблемы российских туристов в Испании

Елизавета Гринберг (редактор)
Названы главные проблемы российских туристов в Испании — особенно часто соотечественники сталкиваются с кражами. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в стране Европы.

Регулярно возникающей сложностью была названа утрата денег и документов. По словам дипломатов, чаще всего это происходит в результате уличных краж. Соотечественникам рассказали, что в случае потери загранпаспорта посольство оформляет специальное свидетельство о возвращении в РФ для туристов. Также им рекомендовали следить внимательнее за своими вещами.

Материалы по теме:
Россиянам все сложнее попасть в Европу. Какие трудности их ждут в 2026 году и какие страны все еще дают визы?
12 января 2026
«Это сущий ад, пусть убираются домой». Почему европейцы возненавидели туристов и грозят им насилием?
28 марта 2026

Тем не менее в дипмиссии отметили нейтральное отношение в стране к туристам из России и подчеркнули отсутствие обращений в связи с протестами против массового туризма. Россияне не связывались с консульством по поводу сложностей при въезде и прохождении пограничного контроля, заключили дипломаты.

Ранее турецкий отельер рассказал, что туристы на протяжении нескольких лет забывали детей в местных отелях. Среди забытого также оказались наушники, очки и ноутбуки.

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Провернувший мошенническую схему с российскими курортами бывший чиновник узнал свою судьбу

    Россиянам назвали относительно законные варианты сэкономить при ввозе иномарки

    Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

    Все новости
