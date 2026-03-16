16:58, 16 марта 2026

Среди забытого туристами в отеле оказались наушники, очки и дети

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Framesira / Shutterstock / Fotodom

Среди забытого туристами в отелях Турции оказались наушники, очки и дети. Об этом ТАСС рассказал турецкий отельер Артур Бирсин.

По его словам, отдыхающие забывали детей на протяжении нескольких лет в одной из гостиниц страны. Многие из них привыкали, что ребенок в течение отпуска почти все время находится в детском клубе, пояснил специалист.

Однажды девочка забыла в отеле мягкую игрушку. Сотрудники специально сфотографировали ее в разных локациях и вернули вместе с ней и фотоальбом, вспоминает Бирсин.

Также было много случаев, когда постояльцы забывали ноутбуки, фотоаппараты и другие приборы связи. «90 процентов вещей обязательно возвращаются, потому что отель — это очень дорогой и крупный бизнес, где никто не будет зарабатывать с какого-то телефона. Вещи хранятся максимально три года, но в нашем отеле есть и такие предметы, которые лежат уже на протяжении десяти лет», — заключил эксперт.

Ранее турист из Марокко бросил своего ребенка на Канарских островах (Испания) без документов и попытался улететь домой. Уточнялось, что мальчик самостоятельно пришел в организацию Красный крест и сообщил о произошедшем.

