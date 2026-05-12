Советник лидера Ирана обратился к Трампу с предупреждением

Советник лидера Ирана Велаяти: Трамп не сможет триумфально прибыть в Пекин

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти обратился к президенту США Дональду Трампу с предупреждением, что тот не сможет триумфально прибыть в Пекин после неудач в войне с Тегераном. Его слова передает Tasnim.

«Господин Трамп, ни в коем случае не думайте, что, воспользовавшись нынешним затишьем в Иране, вы сможете торжественно въехать в Пекин», — заявил Велаяти.

По его словам, Иран победил США на поле боя, в связи с чем глава Белого дома не должен надеяться и на дипломатические победы.

Ранее стало известно, что американский лидер вылетит в Китай 12 мая. Ожидается, что в Пекин он прибудет на следующий день. Изначально визит Трампа был запланирован на 31 марта — 2 апреля, однако был перенесен из-за ситуации вокруг Ирана.