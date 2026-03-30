В Латвии пересмотрели роль русского языка в СМИ

Суд в Латвии пересмотрел роль языков нацменьшинств в СМИ

Суд в Латвии пересмотрел использование языков нацменьшинств, в том числе русского, в сообщениях Латвийского общественного СМИ (LSM). Об этом пишут журналисты самого медиа со ссылкой на решение суда в Сатверсме.

«Нормы относительно создания и содержания латвийского общественного СМИ на языках нацменьшинств не соответствуют Конституции», — уточняется в решении инстанции.

Объясняется это укреплением ценностей демократического государства, а также заботой о латышском языке. Кроме того, суд объяснил, что контент в СМИ должен быть «преимущественно на латышском языке».

