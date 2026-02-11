В Латвии защищавший русский язык депутат нашел у себя прослушку

В Латвии депутат Росликов нашел прослушку у себя в машине

Депутат Рижской думы Алексей Росликов, возглавляющий латвийскую партию «Стабильность!», нашел у себя в машине оборудование для прослушки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я так понимаю, что сегодня прослушивать и отслеживать русскоговорящего политика — это вообще нормальная вещь», — сказал политик.

Он также отметил, что надеется, что прослушку установили иностранные спецслужбы, а не латвийские. При этом депутат подчеркнул, что, говоря о такой возможности, скорее смеется.

Позже он написал, что на место прибыла полиция. По словам Росликова, сначала ему сказали ехать в Службу государственной безопасности Латвии на следующий день, так как снять устройство могут только они, однако позже полицейские все-таки решили снимать систему самостоятельно.

В начале июня 2025 года Росликов в ходе рассмотрения латвийскими депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» с трибуны заявил: «Русский язык — наш язык!». После этого его выгнали с заседания. В декабре 2025 года он получил обвинение по делу об оказании помощи России и разжигании национальной вражды и ненависти.