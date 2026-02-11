Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 11 февраля 2026Бывший СССР

В Латвии защищавший русский язык депутат нашел у себя прослушку

В Латвии депутат Росликов нашел прослушку у себя в машине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «РОСЛИКОВ»

Депутат Рижской думы Алексей Росликов, возглавляющий латвийскую партию «Стабильность!», нашел у себя в машине оборудование для прослушки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я так понимаю, что сегодня прослушивать и отслеживать русскоговорящего политика — это вообще нормальная вещь», — сказал политик.

Он также отметил, что надеется, что прослушку установили иностранные спецслужбы, а не латвийские. При этом депутат подчеркнул, что, говоря о такой возможности, скорее смеется.

Позже он написал, что на место прибыла полиция. По словам Росликова, сначала ему сказали ехать в Службу государственной безопасности Латвии на следующий день, так как снять устройство могут только они, однако позже полицейские все-таки решили снимать систему самостоятельно.

В начале июня 2025 года Росликов в ходе рассмотрения латвийскими депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» с трибуны заявил: «Русский язык — наш язык!». После этого его выгнали с заседания. В декабре 2025 года он получил обвинение по делу об оказании помощи России и разжигании национальной вражды и ненависти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл надежды Зеленского на случай перемирия

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

    Раскрыты последствия массированной атаки на российский регион

    Рассекречена цена iPhone 18 Pro

    Двухметровый ящер съел огромную змею в крупном городе

    Начальник судебных приставов России попался на связях с бандитами

    Россиян вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok