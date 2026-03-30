15:39, 30 марта 2026Экономика

Химический гигант Азии не смог обойтись без российской нафты

Reuters: Южнокорейская LG Chem купила у России 27 тысяч тонн нафты
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

Одна из крупнейших в мире химических компаний, южнокорейская LG Chem, решила купить у России 27 тысяч тонн нафты (она же лигроин — добавка, используемая при производстве бензина). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Отмечается, что с момента смягчения американских санкций в отношении российских углеводородов Южная Корея впервые решила прибегнуть к такому импорту. Впрочем, министерство промышленности этой страны, хотя и подтвердило факт поставки, включая ее размеры, не раскрыло название компании-импортера. От комментариев пока воздерживается и сама LG Chem. Вместе с тем анонимные источники сообщили, что компания стремится обеспечить дополнительные поставки российской нафты, хотя там пока не уверены, удастся ли это сделать.

В связи с этим издание напомнило, что Южная Корея удовлетворяет 45 процентов своей потребности в нафте за счет импорта. До недавнего времени 77 процентов этих поставок приходилось на Ближневосточный регион.

Ранее представители Министерства торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи подтвердили факт переговоров с российскими компаниями по поводу импорта нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Провернувший мошенническую схему с российскими курортами бывший чиновник узнал свою судьбу

    Россиянам назвали относительно законные варианты сэкономить при ввозе иномарки

    Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

    Все новости
