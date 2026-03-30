Позирующая на фоне храма блогерша подверглась насмешкам из-за одной детали во внешности

Блогерша и певица Валерия Ривас, которая позировала на фоне храма на видео, подверглась насмешкам в сети из-за одной детали во внешности. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом _rivas_eva_korolova_ запечатлела себя на фоне Серафимо-Дивеевского монастыря в черной кофте, жилетке в тон и платке. При этом Ривас продемонстрировала белоснежную улыбку.

Однако пользователей сети смутила неестественная форма и цвет зубов, о чем они стали писать в комментариях. «Не буду брать грех на душу, я промолчу», «Зубы из остатков храма, что ли?», «Зубы не православные», «Господи, вразуми ее переделать зубы, аминь», «Какие убогие зубы», «Подскажите молитву на зубы», «А какой святой за зубы отвечает?», «Впервые меня укусили через экран», — написали они.

Ранее в марте россиянка впала в истерику из-за разрушенных зубов после установки виниров в Турции. Юзерша с никнеймом linnnyks записала ролик, в котором в слезах рассказала, что решила сточить натуральные резцы и установить белоснежные коронки.