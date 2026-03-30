15:49, 30 марта 2026

Позирующая на фоне храма блогерша подверглась насмешкам из-за одной детали во внешности

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_rivas_eva_koroleva_

Блогерша и певица Валерия Ривас, которая позировала на фоне храма на видео, подверглась насмешкам в сети из-за одной детали во внешности. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом _rivas_eva_korolova_ запечатлела себя на фоне Серафимо-Дивеевского монастыря в черной кофте, жилетке в тон и платке. При этом Ривас продемонстрировала белоснежную улыбку.

Однако пользователей сети смутила неестественная форма и цвет зубов, о чем они стали писать в комментариях. «Не буду брать грех на душу, я промолчу», «Зубы из остатков храма, что ли?», «Зубы не православные», «Господи, вразуми ее переделать зубы, аминь», «Какие убогие зубы», «Подскажите молитву на зубы», «А какой святой за зубы отвечает?», «Впервые меня укусили через экран», — написали они.

Ранее в марте россиянка впала в истерику из-за разрушенных зубов после установки виниров в Турции. Юзерша с никнеймом linnnyks записала ролик, в котором в слезах рассказала, что решила сточить натуральные резцы и установить белоснежные коронки.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Провернувший мошенническую схему с российскими курортами бывший чиновник узнал свою судьбу

    Россиянам назвали относительно законные варианты сэкономить при ввозе иномарки

    Звезде «Бригады» присвоили звание народной артистки

    Все новости
