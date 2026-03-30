В России заявили об ответе на решения стран НАТО не сбивать дроны ВСУ

Чепа: РФ может принять ответные меры на решения стран НАТО не сбивать дроны ВСУ

Россия оставляет за собой право на рассмотрение возможности ответных мер на решения стран НАТО не сбивать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе начать сбивать их на территории сопредельного государства. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН.

Ранее появились сведения о том, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ через свою территорию для ударов по территории России. По информации Mash, речь шла об атаках на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России.

По словам парламентария, этим данным не нужны какие-то доказательства — достаточно беспокойства граждан упомянутых стран, которые наблюдают пролетающие дроны.

«Тем самым Эстония оставляет за нами право рассмотрения возможности ответных мер — уничтожения в том числе этих дронов, летящих в нашу сторону, на территории сопредельного государства», — обозначил Чепа.

Депутат подчеркнул, что Россия может рассматривать такие сценарии ответных мер в отношении всех стран, через территории которых совершаются террористические акты. «Мы можем говорить о том, что сама Эстония несет за это ответственность», — заключил он.

До этого военный корреспондент Александр Коц прокомментировал решение Финляндии не сбивать проникшие в страну украинские дроны, подчеркнув, что это было сделано намеренно.