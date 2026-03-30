15:35, 30 марта 2026Россия

В России заявили об ответе на решения стран НАТО не сбивать дроны ВСУ

Елена Торубарова
Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Россия оставляет за собой право на рассмотрение возможности ответных мер на решения стран НАТО не сбивать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе начать сбивать их на территории сопредельного государства. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН.

Ранее появились сведения о том, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ через свою территорию для ударов по территории России. По информации Mash, речь шла об атаках на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России.

По словам парламентария, этим данным не нужны какие-то доказательства — достаточно беспокойства граждан упомянутых стран, которые наблюдают пролетающие дроны.

«Тем самым Эстония оставляет за нами право рассмотрения возможности ответных мер — уничтожения в том числе этих дронов, летящих в нашу сторону, на территории сопредельного государства», — обозначил Чепа.

Депутат подчеркнул, что Россия может рассматривать такие сценарии ответных мер в отношении всех стран, через территории которых совершаются террористические акты. «Мы можем говорить о том, что сама Эстония несет за это ответственность», — заключил он.

До этого военный корреспондент Александр Коц прокомментировал решение Финляндии не сбивать проникшие в страну украинские дроны, подчеркнув, что это было сделано намеренно.

