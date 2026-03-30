Мэр Грозного получил награду от Путина

Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Кадыров получил награду за многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе.

До этого главе столицы Чеченской Республики вручили благодарственное письмо главы Минтранса России. Тогда награда была присвоена Кадырову за достигнутые трудовые успехи. Сам мэр подчеркнул, что признание его заслуг на федеральном уровне отражает масштаб проведенной в республике работы.

Хас-Магомед Кадыров занимает пост мэра столицы Чечни с 2021 года. За это время под его руководством город активно развивается: реализуются крупные инфраструктурные проекты, благоустраиваются общественные пространства, растет туристическая привлекательность.