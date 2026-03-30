Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:40, 30 марта 2026Россия

Мэр Грозного получил награду от Путина

Майя Назарова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Соответствующий указ главы государства появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Кадыров получил награду за многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе.

До этого главе столицы Чеченской Республики вручили благодарственное письмо главы Минтранса России. Тогда награда была присвоена Кадырову за достигнутые трудовые успехи. Сам мэр подчеркнул, что признание его заслуг на федеральном уровне отражает масштаб проведенной в республике работы.

Хас-Магомед Кадыров занимает пост мэра столицы Чечни с 2021 года. За это время под его руководством город активно развивается: реализуются крупные инфраструктурные проекты, благоустраиваются общественные пространства, растет туристическая привлекательность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok