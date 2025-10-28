Россия
14:51, 28 октября 2025Россия

Родственника Кадырова наградили в Москве

Мэра Грозного Кадырова наградили благодарственным письмом главы Минтранса РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Хас-Магомед Кадыров

Хас-Магомед Кадыров. Фото: Станислав Красильников / POOL / ТАСС

Стало известно о награждении мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Об этом сообщает ЧТГРК «Грозный» в Telegram.

Родственник главы республики Рамзана Кадырова получил благодарственное письмо главы Минтранса России Андрея Никитина, говорится в сообщении. Торжественная церемония состоялась в Москве.

Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, отмечает телеканал. Мэр Грозного в ответном слове подчеркнул, что признание его заслуг на федеральном уровне отражает масштаб проведенной в республике работы.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о награждении дочери. Хадижат Кадырову наградили за участие в подготовке общественно значимых мероприятий.

