Родственника Кадырова наградили в Москве

Мэра Грозного Кадырова наградили благодарственным письмом главы Минтранса РФ

Стало известно о награждении мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Об этом сообщает ЧТГРК «Грозный» в Telegram.

Родственник главы республики Рамзана Кадырова получил благодарственное письмо главы Минтранса России Андрея Никитина, говорится в сообщении. Торжественная церемония состоялась в Москве.

Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, отмечает телеканал. Мэр Грозного в ответном слове подчеркнул, что признание его заслуг на федеральном уровне отражает масштаб проведенной в республике работы.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о награждении дочери. Хадижат Кадырову наградили за участие в подготовке общественно значимых мероприятий.