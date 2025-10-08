Глава Чечни Кадыров сообщил о награждении дочери

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении дочери. Об этом он написал в Telegram.

Награды утостоилась дочь руководителя республики Хадижат Кадырова.

Заслуги Хадижат Кадыровой были отмечены на высшем государственном уровне, подчеркнул Рамзан Кадыров. Награду ей вручили за участие в подготовке общественно значимых мероприятий, уточнил он.

Ранее сын главы Чечни Адам Кадыров открыл спортивный комплекс имени себя. На опубликованном видеоролике Адам Кадыров в сопровождении подчиненных перерезает ленточку на входе в комплекс «Dustum». Кроме того, на видео демонстрируется, как выглядят новые спортивные залы и инвентарь для тренировок.