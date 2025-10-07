Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 7 октября 2025Россия

Адам Кадыров открыл в Чечне спорткомплекс имени себя

Сын главы Чечни Кадырова открыл в республике спорткомплекс имени себя
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

17-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, открыл в республике спорткомплекс имени себя. Событие попало на видео, ролик опубликовал глава администрации Надтеречного района Хамзат Хасанов в Telegram-канале.

На представленных кадрах Адам Кадыров в сопровождении подчиненных перерезает ленточку на входе в комплекс «Dustum». Кроме того, в ролике демонстрируется, как выглядят новые спортивные залы и инвентарь для тренировок.

Глава Надтеречного района отметил, что на церемонии присутствовали министр по делам молодежи Чечни Рамзан Висмурадов и основатель проекта, чемпион UFC Хамзат Чимаев.

Хасанов подчеркнул, что спорткомплекс имени Адама Кадырова оснащен «по последнему слову техники». «Планируется, что он станет не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи всего района», — написал он в посте.

До этого журналисты обратили внимание на то, что на бронежилете Адама Кадырова указан его позывной — «Дустум». По словам Рамзана Кадырова, в юности ему тоже присвоили этот позывной. «Дустум» в переводе означает «друзья».

Ранее сообщалось, что 17-летний сын Кадырова произнес речь перед строем вооруженных ахматовцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось первое фото с последствиями взрыва дрона ВСУ на российской АЭС

    Нескольких участниц финала «Мисс Россия — 2025» возмутил выбор победительницы

    Замглавы администрации президента оценил шутку Путина про него и «Орешник»

    Раскрыта связанная с Украиной засекреченная просьба Байдена к ЦРУ

    Балтфлот отработал оборону против десанта НАТО

    Первый чиновник-ветеран СВО в регионе России покинул должность спустя год работы

    Среди подельников миллиардера Сулейманова оказался уголовник-иностранец

    Два банка в России утратили статус системно значимых

    Госдума поздравила Путина с днем рождения

    Украинцы начали готовить на кострах из-за многодневных отключений света и газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости