17-летний сын Кадырова произнес речь перед строем вооруженных ахматовцев и попал на видео

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам произнес речь перед строем вооруженных ахматовцев и попал на видео. Кадры публикует Кадыров-старший в Telegram.

Как рассказал Кадыров, его сын принял участие в мероприятии по случаю 25-летия возглавляемого Абдул-Керимом Кадыровым подразделения Росгвардии, названного «Ахмат-Крепость» в честь Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики (в составе России).

На выложенных кадрах видно, как 17-летний Адам стоит на трибуне перед чеченцами с автоматами, станковыми гранатометами и пулеметами.

За военнослужащими припаркована бронированная техника. Судя по видео, речь сына Кадырова была короткой. После нескольких фраз на чеченском языке он поднял кулак, выкрикнул «"Ахмат"!», на что бойцы хором ответили по-русски «сила», а после проскандировали «Аллаху акбар!».

Ранее Кадыров-старший ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама и привел в пример себя.

    Все новости