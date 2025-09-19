Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

Кадыров заявил, что его 17-летний сын Адам успешно справляется с работой

Адам Кадыров, который занимает пост секретаря Совета Безопасности Чечни и удостоен множества наград, справляется со своими задачами, несмотря на молодой возраст. Об этом, отвечая на критику, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости.

«Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика», — сказал Кадыров.

Он заявил, что не имеет претензий к работе Адама, хотя спрос с него, как с сына, гораздо больше. Кадыров напомнил, что сам занимал должность вице-премьера правительства Чечни, когда был молодым.

Кадыров заявил, что у Адама нет незаслуженнных наград. Все те, кто удостаивал наград 17-летнего Кадырова, делали это за конкретные достижения, сказал руководитель Чечни.

Какие награды есть у Адама Кадырова Адам Кадыров награжден целым рядом орденов и медалей, среди которых орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие. Также Адаму Кадырову передали на хранение орден чеченского предводителя Байсангура Беноевского, выданный ему имамом Шамилем во время Кавказской войны в XIX веке.

Адам Кадыров — действующий секретарь Совбеза Чечни, куратор регионального отделения МВД России и руководитель службы безопасности главы Чечни. Последнюю должность сын Кадырова получил, когда ему было 15 лет, за что его внесли в Книгу рекордов России в качестве «самого молодого начальника службы безопасности главы субъекта России»

