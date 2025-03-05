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16:15, 5 марта 2025МирЭксклюзив

Сообщениям о планах США отказаться от руководства в НАТО нашли объяснение

Американист Блохин: США хотят передать Британии часть ответственности в НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США заинтересованы в том, чтобы передать Великобритании часть ответственности, в том числе финансовой, по линии НАТО, однако Вашингтон однозначно не готов к тому, чтобы отказываться от руководства альянсом. Таким образом ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин объяснил «Ленте.ру» сообщения СМИ о якобы намерении США отказаться от лидирующей роли в блоке.

Ранее Daily Mail сообщило, что руководство США рассматривает возможность отказаться от руководства НАТО в пользу европейских государств. Отмечалось, что Вашингтон планирует настаивать на том, чтобы Лондон и Париж взяли на себя больше ответственности за безопасность континента. В статье говорится, что с момента основания Североатлантического альянса верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе всегда был старший генерал США.

«Скорее всего, это и некий рычаг давления. Европа побаивается быть в отрыве от США, и между этими странами ЕС, особенно по линии Франция — Германия — Великобритания, обычно идет такая историческая конкуренция. Чтобы задушить эту конкуренцию, нужна доминирующая сила, и после Второй мировой войны этой силой были США: они все их амбиции сразу нивелировали за счет своей мощи», — отметил Блохин.

Поэтому это слишком громкое заявление, но оно немного не так преподносится. Американцы не хотят выходить из НАТО и отдать всю власть Великобритании — такое им точно не надо. Они хотят перераспределить ответственность, чтобы та же Британия играла большую роль в НАТО, была модератором некоторых процессов. (...) Однозначно не может даже идти речи о полном выходе США из НАТО и отказа от власти. Они, скорее всего, будут пытаться пересмотреть свои капитоловложения, инвестиции в альянс

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

5 марта The National Interest (NI) писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить войска на Украину для активации статьи 5 устава Организации Североатлантического договора (НАТО).

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