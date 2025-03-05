В плане Стармера отправить войска на Украину увидели желание втянуть НАТО в конфликт

NI: Стармер хочет отправить войска на Украину для активации статьи устава НАТО

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить войска на Украину для активации статьи 5 устава Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом пишет The National Interest (NI).

«Британское вмешательство в дела Украины — ловушка. В конце концов, что произойдет, если британские войска — или французские войска, или войска любой другой страны НАТО — будут убиты русскими?» — подчеркивает автор издания.

NI увидел в плане плане Стармера о размещении миротворческого контингента на Украине желание втянуть НАТО в конфликт с Россией. Отмечается, что статья 5 устава альянса предполагает активацию положения о коллективной обороне стран-членов в случае удара по военным одного из государств. По мнению обозревателя, британский премьер осознает неэффективность размещения контингента на Украине и пытается втянуть в противостояние остальные страны альянса, включая США.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских политиков и чиновников заявило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс разозлил Великобританию и Францию словами об отправке миротворческого контингента на Украину. Собеседники в офисе Стармера назвали Вэнса главной проблемой в достижении позиции по Украине.