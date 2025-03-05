Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 5 марта 2025Мир

В плане Стармера отправить войска на Украину увидели желание втянуть НАТО в конфликт

NI: Стармер хочет отправить войска на Украину для активации статьи устава НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Julian Simmonds / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет отправить войска на Украину для активации статьи 5 устава Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом пишет The National Interest (NI).

«Британское вмешательство в дела Украины — ловушка. В конце концов, что произойдет, если британские войска — или французские войска, или войска любой другой страны НАТО — будут убиты русскими?» — подчеркивает автор издания.

NI увидел в плане плане Стармера о размещении миротворческого контингента на Украине желание втянуть НАТО в конфликт с Россией. Отмечается, что статья 5 устава альянса предполагает активацию положения о коллективной обороне стран-членов в случае удара по военным одного из государств. По мнению обозревателя, британский премьер осознает неэффективность размещения контингента на Украине и пытается втянуть в противостояние остальные страны альянса, включая США.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских политиков и чиновников заявило, что вице-президент США Джей Ди Вэнс разозлил Великобританию и Францию словами об отправке миротворческого контингента на Украину. Собеседники в офисе Стармера назвали Вэнса главной проблемой в достижении позиции по Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      Россиянам дали советы по правильному питанию в пост

      В Харькове прогремел взрыв

      Германия собралась помешать запуску «Северного потока-2»

      Политолог оценил перспективы визита Макрона и Стармера в США

      В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса

      Военный эксперт оценил запрет на передачу Украине разведданных США

      Глава российского МВД отчитался о росте числа экстремистских преступлений

      Российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

      Глава МИД Сербии взял ответственность за голосование в ООН по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше