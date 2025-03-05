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12:04, 5 марта 2025Мир

Вэнс разозлил Великобританию и Францию словами о военных на Украине

Politico: Вэнс разозлил Великобританию и Францию словами о военных на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс разозлил Великобританию и Францию словами об отправке миротворческого контингента на Украину. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских политиков и чиновников.

Как отмечает издание, в ходе интервью Fox News Вэнс заявил, что инвестиции США в экономику Украины являются лучшей гарантией безопасности для Киева. «Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 тысяч военных из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет», — высказался политик.

Анонимный собеседник Politico из министерства обороны Великобритании, работающий по Украине, заявил, что подход Вэнса до сих пор заключался в том, чтобы «отсеивать других», а затем повышать риторические ставки, побуждая президента США Дональда Трампа усилить давление на Киев. Источники издания в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера назвали Вэнса главной проблемой в достижении позиции по Украине.

Ранее The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники заявило о возможном визите в США президента Франции Макрона и премьер-министра Великобритании Стармера. Европейские политики были готовы отправиться в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

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