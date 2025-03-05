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09:23, 5 марта 2025Силовые структуры

Дело возбудили после обрушения дома в Краснодарском крае

В Краснодарском крае возбудили дело после обрушения дома
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В Краснодарском крае возбудили дело после обрушения дома в городе Белореченске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Красной произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавших доставили в больницу. Их точное число и степень тяжести вреда здоровью устанавливаются.

На месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход уголовного дела поставлен на контроль.

Взрыв в Краснодарском крае прогремел в ночь на среду, 5 марта. Взрыв разрушил многоэтажные перекрытия, повреждены оказались восемь квартир. Взрывная волна разбросала осколки минимум на 20 метров по двору, из здания эвакуировали 54 человека. На опубликованных в сети кадрах с места взрыва газа видно, что очаг взрыва находился на верхних этажах дома.

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