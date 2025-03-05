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20:05, 5 марта 2025Экономика

Глава Минторга США анонсировал послабления по пошлинам на товары из Канады и Мексики

Латник: Ослабление пошлин США коснется машин и, возможно, других товаров
Дмитрий Воронин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Белый дом может уже в четверг, 5 марта, объявить о выведении из-под пошлин ряда канадских и мексиканских товаров. Об этом глава Минторга США Говард Латник рассказал в интервью Bloomberg.

По его словам, Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления послаблений, которые коснутся «автомобилей, а может быть, и чего-то другого». Анонсированную перспективу министр связал с торговым соглашением между США, Мексикой и Канадой, заключенным во время первого президентского срока республиканца.

Латник также добавил, что Мехико и Оттава «должны сделать больше», чтобы положить конец контрабанде наркотиков в США через их границы, которую в американской администрации назвали основанием для введения тарифов. «Это не торговая война, а война с наркотиками», — сказал он.

Именно торговой войной канадский премьер Джастин Трюдо назвал накануне принятые Трампом меры. В обеих странах, попавших под 25-процентные тарифы, заявили о скором ответе на шаги американцев.

По данным аналитиков, последствием введенных с 4 марта Трампом пошлин в 25 процентов может стать экономический спад в Канаде и Мексике, соответственно 75 и 80 процентов экспорта которых сейчас приходится на США. Также отмечалось, что Белый дом уже сделал исключение для канадских энергоресурсов, установив для них тариф в 10 процентов.

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