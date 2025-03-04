Экономикам Канады и Мексики предрекли спад из-за пошлин Трампа

Аналитик Мильчакова: Канаде и Мексике придется искать новые рынки сбыта

Последствием введенных с 4 марта администрацией Дональда Трампа пошлин в 25 процентов на продукцию, поставляемую из Канады и Мексики, может стать экономический спад в этих соседних с США странах, 75 и 80 процентов экспорта которых сейчас направляется американцам. С соответствующим комментарием аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой ознакомилась «Лента.ру».

Эксперт отметила, что с учетом размеров доли экспорта Канаде и Мексике придется искать новые рынки сбыта, поэтому не исключено, что их ждут серьезные проблемы. «Тенденции к усилению протекционизма и к постепенной фрагментации мировой экономики стали ярко выраженными», — констатировала она.

Также Мильчакова напомнила, что Белый дом сделал исключение для канадских энергоресурсов, тариф для которых составит 10 процентов. Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли предрекла, что, если 25-процентая пошлина коснется нефтяников, это вызовет проблемы у американских нефтеперерабатывающих заводов, которые могут впасть в зависимость от тяжелой нефти из Венесуэлы.

Введение пошлин в отношении Канады и Мексики в США объяснили их недостаточной борьбой с поставками наркотиков, в первую очередь фентанила. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что в течение трех недель страна введет 25-процентные тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов и не станет отменять их до прекращения действия нынешних мер Соединенных Штатов. Власти Мексики планируют озвучить свои контрмеры уже в конце текущей недели.