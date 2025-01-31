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15:23, 31 января 2025Экономика

Назван неожиданный эффект от повышения США тарифов на канадские товары

FT: Тарифы для Канады могут привести к зависимости США от нефти из Венесуэлы
Вячеслав Агапов

Фото: Matias Delacroix / AP

Установленные США тарифы на канадские товары могут привести к зависимости от нефти из Венесуэлы. Неожиданный эффект от ужесточения торговли назвала глава канадского МИД Мелани Жоли, ее цитирует Financial Times (FT).

В случае если администрация американского президента Дональда Трампа увеличит пошлины на импорт из соседней страны до 25 процентов, это вызовет проблемы у американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«Мы поставляем нефть со скидкой, и ее в конечном счете перерабатывают в Техасе. Если этого не будем делать мы, это сделает Венесуэла. Другого выхода нет, а эта администрация не хочет работать с Венесуэлой», — пояснила Жоли.

Несмотря на стремительный рост добычи сланцевой нефти в США, на Канаду приходится примерно каждый пятый баррель нефти, потребляемой в соседней стране, и около 60 процентов импортируемого сырья. Сейчас многие предприятия в США зависят от так называемой тяжелой нефти, которая дает на выходе большое количество нефтепродуктов вроде мазута, газойля или масла, которая добывается Канаде или Венесуэле. А в самих США добывают именно легкие сорта.

Рассуждая о пошлинах в отношении канадских и мексиканских товаров, Трамп обвинил соседние страны в том, что те пропускают через границу множество людей и не препятствуют поставкам наркотика фентанила.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо напомнил, что заявленное Трампом намерение обеспечить США «золотой век» нельзя реализовать без доступа к ресурсам, в том числе критически важным минералам, надежной и доступной энергетике. У Канады все это есть, но она отреагирует на недружественные действия Вашингтона соответствующим образом — ответы на меры Трампа обязательно последуют, на столе все варианты, подчеркнул Трюдо.

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