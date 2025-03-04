Мексика ответит на пошлины Трампа в конце недели

Шейнбаум: Мексика даст ответ на введенные США пошлины 9 марта

Правительство Мексики даст ответ на введенные властями США пошлины в ближайшее воскресенье, 9 марта. Об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум, которую цитирует РИА Новости.

Глава государства уточнила, что в конце недели озвучит информацию о встречных тарифах и других мерах, хотя и выступает за поиск компромисса путем переговоров. «Одностороннее решение, принятое Соединенными Штатами, затрагивает национальные и иностранные компании, работающие в нашей стране, и затрагивает наших людей», — констатировала она.

Трамп пригрозил введением 25-процентных пошлин на мексиканские товары, если страна не ограничит поток нелегалов и наркотиков в США, вскоре после победы на ноябрьских выборах президента. Тогда же Шейнбаум заявила о готовности ответить ему, предупредив, что под угрозой окажется общий бизнес, в том числе американские автопроизводители, у которых есть заводы по обе стороны границы двух стран.

Белый дом объяcнил введение пошлин в отношении Канады и Мексики их недостаточной борьбой с поставками в США наркотиков, в первую очередь фентанила. В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что в течение трех недель страна введет 25-процентные тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов и не станет отменять их до прекращения действия нынешних мер Соединенных Штатов.