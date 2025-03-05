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00:30, 5 марта 2025Из жизни

Илон Маск рассказал о секс-роботах

Миллиардер Илон Маск рассказал о трехметровых мохнатых роботах
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Миллиардер Илон Маск считает, что трехметровые мохнатые секс-роботы с искусственным интеллектом появятся совсем скоро. Об этом пишет издание New York Times.

Маск рассказал о своих взглядах на будущее секс-роботов в интервью подкастеру Джо Рогану. Когда у него спросили, долго ли придется ждать их появления, он ответил: «Вряд ли долго. Вероятно, меньше пяти лет».

Рогану такой ответ показался слишком смелым. «В самом деле? — не поверил он. — А они будут теплыми?» Маск заверил, что Рогану будет доступно все, что ему захочется. После этого они перешли к обсуждению секса с антропоморфными животными и инопланетянами из фильма «Аватар».

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