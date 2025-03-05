Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:28, 5 марта 2025Из жизни

Извержение вулкана превратило мозг мужчины в стекло

Scientific Reports: Извержение Везувия превратило мозг мужчины в стекло
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Pier Paolo Petrone / Handout / Reuters

Ученые-археологи обнаружили, что мозг жителя Геркуланума превратился в стекло во время извержения Везувия. Исследование необычной находки опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

В 2020 году археологи нашли в развалинах Геркуланума — города, который наряду с Помпеями, был разрушен извержением вулкана примерно две тысячи лет назад — тело молодого мужчины. Они с удивлением обнаружили в его черепе фрагменты стекла. Уже тогда исследователи предполагали, что это мозг мужчины, но не могли понять, как именно он мог преобразоваться в стекло.

После пяти лет исследований они выдвинули предположение, что причиной стало облако пепла, температура которого достигала 510 градусов по Цельсию. Оно окутало мозг, а затем очень быстро остыло, превратив орган в стекло. Это единственный известный случай, когда ткани человека — или любой органический материал — естественным образом превратился в стекло. «Мы считаем, что очень специфические условия, которые мы реконструировали для витрификации [процесса превращения чего-либо в стекло] мозга, очень затрудняют обнаружение других подобных останков, хотя это и возможно», — сказал BBC News профессор Гвидо Джордано из Римского университета Тре.

В настоящее время ученые полагают, что облако горячего пепла поднялось с Везувия первым, и, вероятно, стало причиной большинства смертей. За ним последовал поток горячего газа и вулканического вещества, также известного как пирокластический поток. Он целиком накрыл Геркуланум.

Материалы по теме:
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019
Цветная революция Раскрыто происхождение негров и азиатов
Цветная революцияРаскрыто происхождение негров и азиатов
9 июня 2017

Ранее сообщалось, что в Помпеях в закрытой комнате были обнаружены останки двух влюбленных и клад. Женщина сжимала в руках небольшой ящик с золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также золотыми и жемчужными серьгами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине. Примирительное послание Зеленского не помогло

      Стало известно о способном сдержать «российское вторжение» ядерном оружии Европы

      Меган Маркл сохранила одну вещь со съемок в «Форс-мажорах»

      В российском регионе девятерых подростков осудили на сроки до двух лет за хулиганство

      Планирующим покупку квартиры в 2025 году россиянам дали совет

      Участник СВО год не мог уволиться из армии после рождения тройни

      Пассажиры самолета в Узбекистан застряли в России из-за отмены рейса

      Министр МВД раскрыл количество найденных благодаря камерам видеонаблюдения преступников

      Известная ведущая объявила об уходе с телевидения после 37 лет работы

      В Германии оценили потери от стагнации в экономике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше