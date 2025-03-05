Извержение вулкана превратило мозг мужчины в стекло

Scientific Reports: Извержение Везувия превратило мозг мужчины в стекло

Ученые-археологи обнаружили, что мозг жителя Геркуланума превратился в стекло во время извержения Везувия. Исследование необычной находки опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

В 2020 году археологи нашли в развалинах Геркуланума — города, который наряду с Помпеями, был разрушен извержением вулкана примерно две тысячи лет назад — тело молодого мужчины. Они с удивлением обнаружили в его черепе фрагменты стекла. Уже тогда исследователи предполагали, что это мозг мужчины, но не могли понять, как именно он мог преобразоваться в стекло.

После пяти лет исследований они выдвинули предположение, что причиной стало облако пепла, температура которого достигала 510 градусов по Цельсию. Оно окутало мозг, а затем очень быстро остыло, превратив орган в стекло. Это единственный известный случай, когда ткани человека — или любой органический материал — естественным образом превратился в стекло. «Мы считаем, что очень специфические условия, которые мы реконструировали для витрификации [процесса превращения чего-либо в стекло] мозга, очень затрудняют обнаружение других подобных останков, хотя это и возможно», — сказал BBC News профессор Гвидо Джордано из Римского университета Тре.

В настоящее время ученые полагают, что облако горячего пепла поднялось с Везувия первым, и, вероятно, стало причиной большинства смертей. За ним последовал поток горячего газа и вулканического вещества, также известного как пирокластический поток. Он целиком накрыл Геркуланум.

Ранее сообщалось, что в Помпеях в закрытой комнате были обнаружены останки двух влюбленных и клад. Женщина сжимала в руках небольшой ящик с золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также золотыми и жемчужными серьгами.