Известная ведущая объявила об уходе с телевидения после 37 лет работы

Ведущая Джонс заявила, что покинет телеканал WLNS TV после 37 лет работы

Известная ведущая американского телеканала WLNS TV Шери Джонс объявила об уходе с телевидения после 37 лет работы. Об этом сообщается на сайте канала.

Джонс поблагодарили коллег за совместную работу и отметила, что сотрудники телеканала сильно повлияли на ее личную и профессиональную жизнь. Она также назвала сотрудничество с телеканалом подарком судьбы и призналась, что навсегда сохранит воспоминания об этом.

В материале отмечается, что Джонс вошла в зал славы журналистов Мичигана, а также была номинирована на премию «Эмми». Кроме того, она получила награды от агентства Associated Press и Мичиганской ассоциации теле- и радиовещания.

Ранее стало известно, что ведущая BBC South Today Салли Тейлор объявила о завершении карьеры. Сообщалось, что она проработала на телеканале 38 лет.