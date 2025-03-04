Известная телеведущая заявила о завершении карьеры после 38 лет работы

Ведущая Тейлор заявила, что покинет «Би-би-си» после 38 лет работы

Ведущая региональной службы теленовостей BBC South Today Салли Тейлор объявила о завершении карьеры после 38 лет работы. Об этом говорится на сайте компании.

Сообщается, что последний выпуск новостей с Тейлор выйдет 20 марта. В материале также отмечается, что она работала в региональном отделении «Би-би-си» дольше всех женщин-ведущих.

«Пришло время передать эстафету кому-то другому, кто, надеюсь, будет ценить эту работу так же, как и я», — заявила Тейлор. Она также отметила, что телеканал предоставил ей такие карьерные возможности, которые она не смогла бы получить на другом месте. Кроме того, ведущая назвала свою работу одной из лучших на телевидении.

Ранее известная британская радиоведущая Дженис Форсайт завершила 30-летнюю карьеру. Сообщалось, что причиной стала болезнь Альцгеймера.