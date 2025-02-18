Проработавшая на радио 30 лет ведущая завершила карьеру из-за болезни Альцгеймера

Британская радиоведущая Форсайт завершила карьеру из-за болезни Альцгеймера

Известная британская радиоведущая Дженис Форсайт объявила о завершении карьеры. Как пишет «Би-би-си», причиной она назвала диагностированную болезнь Альцгеймера.

Как уточнила 65-летняя Форсайт, у нее обнаружили раннюю стадию болезни Альцгеймера. Радиоведущая призналась, что хотя это открытие стало для нее большим ударом, она в некоторой степени испытала облегчение, поскольку диагноз послужил объяснением ее проблем со здоровьем.

По словам ведущей, с 2022 года ей стали сложно даваться некоторые бытовые задачи, кроме того, она стала регулярно испытывать тревогу. Форсайт отметила, что поначалу списывала эти симптомы на истощение из-за работы и переживания из-за смерти матери.

Уточняется, что ведущая проработала в компании «Би-би-си» более 30 лет.

Ранее невролог Любовь Соколова назвала способ, позволяющий защититься от болезни Альцгеймера. Врач заявила, что для предотвращения этого недуга нужно нормализовать сон.