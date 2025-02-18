Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:35, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Проработавшая на радио 30 лет ведущая завершила карьеру из-за болезни Альцгеймера

Британская радиоведущая Форсайт завершила карьеру из-за болезни Альцгеймера
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Дженис Форсайт

Дженис Форсайт. Фото: Roger Donovan / Legion-Media

Известная британская радиоведущая Дженис Форсайт объявила о завершении карьеры. Как пишет «Би-би-си», причиной она назвала диагностированную болезнь Альцгеймера.

Как уточнила 65-летняя Форсайт, у нее обнаружили раннюю стадию болезни Альцгеймера. Радиоведущая призналась, что хотя это открытие стало для нее большим ударом, она в некоторой степени испытала облегчение, поскольку диагноз послужил объяснением ее проблем со здоровьем.

По словам ведущей, с 2022 года ей стали сложно даваться некоторые бытовые задачи, кроме того, она стала регулярно испытывать тревогу. Форсайт отметила, что поначалу списывала эти симптомы на истощение из-за работы и переживания из-за смерти матери.

Уточняется, что ведущая проработала в компании «Би-би-си» более 30 лет.

Ранее невролог Любовь Соколова назвала способ, позволяющий защититься от болезни Альцгеймера. Врач заявила, что для предотвращения этого недуга нужно нормализовать сон.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Состоялась первая встреча России и США по Украине. Что известно о ее итогах?

      В России стало меньше бесхозных домов

      Медик из ЛНР передавал данные о российских войсках ВСУ и попался

      Хинштейн раскрыл подробности о поисках пропавших жителей Курской области

      Мужчина стал жить с обезьяной и называть ее своей сестрой

      Зеленский заявил о невозможности завершить конфликт победой на поле боя

      Матч российского теннисиста Денисова в Конго прервали из-за стрельбы у корта

      Россия обсудила с США первопричины конфликта на Украине

      Соседи Пугачевой и Галкина сообщили о горящем по вечерам свете в их замке

      Россиянам с некоторыми заболеваниями посоветовали отказаться от кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше