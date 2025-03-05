Кадыров сообщил о захвате нескольких блиндажей и опорного пункта ВСУ в Часовом Яре

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что российские военные захватили несколько блиндажей и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре Донецкой народной республики.
«В результате блестяще проведенной операции наши воины захватили три блиндажа. Четвертый был уничтожен. Опорный пункт также был захвачен», — подчеркнул политик.
Он уточнил, что боевые задачи выполняют военнослужащие 2-го батальона 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» под руководством командира с позывным Шах.
Ранее Кадыров опубликовал кадры зачистки блиндажей в Курской области. На видео, по словам политика, показаны удары по блиндажам в Суджанском районе у села Мартыновка.