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04:30, 5 марта 2025Наука и техника

Maxar создаст секретный геостационарный спутник

SpaceNews: Компания Maxar создаст секретный геостационарный спутник
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Unsplash

Компания Maxar Space Systems объявила о заказе на создание геостационарного спутника связи, но не раскрыла его заказчика, что является редким явлением в спутникостроительной отрасли. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Секректный космический аппарат будет базироваться на платформе серии Maxar 1300, самой большой в линейке продукции производителя с массой до 6800 килограммов.

«Проблемы национальной безопасности могут побудить страны заказывать спутники на геостационарной орбите, не раскрывая информацию об их производстве», — заявил директор по исследованиям компании Quilty Space Калеб Генри.

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В Maxar Space Systems отказались рассказать изданию детали о полученном заказе.

В феврале портал Spaceflight Now сообщил, что компания SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView Legion в интересах оператора Maxar Intelligence (подразделение компании Maxar Technologies).

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