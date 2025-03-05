SpaceNews: Компания Maxar создаст секретный геостационарный спутник

Компания Maxar Space Systems объявила о заказе на создание геостационарного спутника связи, но не раскрыла его заказчика, что является редким явлением в спутникостроительной отрасли. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Секректный космический аппарат будет базироваться на платформе серии Maxar 1300, самой большой в линейке продукции производителя с массой до 6800 килограммов.

«Проблемы национальной безопасности могут побудить страны заказывать спутники на геостационарной орбите, не раскрывая информацию об их производстве», — заявил директор по исследованиям компании Quilty Space Калеб Генри.

В Maxar Space Systems отказались рассказать изданию детали о полученном заказе.

В феврале портал Spaceflight Now сообщил, что компания SpaceX запустила последнюю пару спутников WorldView Legion в интересах оператора Maxar Intelligence (подразделение компании Maxar Technologies).