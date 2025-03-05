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12:12, 5 марта 2025Россия

Медведев назвал условие возобновления поставок оружия США на Украину

Медведев: США возобновят поставки оружия Украине в случае сделки по минералам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roland Balik / U.S. Air Force / Reuters

США возобновят поставки вооружения Украине в случае подписания сделки по минералам. Такое мнение на своей странице во «ВКонтакте» выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Выступая в Конгрессе, [президент США Дональд] Трамп удовлетворенно заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора», — написал он.

По его мнению, это означает, что после подписания договора поставки вооружений Киеву, вероятно, возобновятся. При этом страны Европы уже увеличили число поставляемого на Украину оружия, подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский согласился заключить сделку о редкоземельных металлах. Киев отметил, что подписать соглашение можно в «любое удобное для США время».

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