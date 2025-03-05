Медведев предупредил о зреющем в Европе «антитрамповском заговоре»

Медведев заявил, что в Европе зреет заговор против Трампа

В Европе зреет заговор против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своей публикации политик рассуждает о давлении, которое оказал Трамп на Киев, решив приостановить военную помощь. При этом Медведев считает эту меру символической. По его словам, администрация американского президента «хотела посмотреть, как оборзевший наркоклоун и его убогие европейские покровители на коленях приползут просить прощения».

Зампред Совбеза подчеркнул, что сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский написал американскому коллеге «слезливое письмо». «Притом что в Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО», — подытожил Медведев.

Ранее политик сравнил Зеленского с подобранной Европой блохастой собакой, которую лучше «усыпить тихо, без страданий».