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11:37, 5 марта 2025Россия

Медведев предупредил о зреющем в Европе «антитрамповском заговоре»

Медведев заявил, что в Европе зреет заговор против Трампа
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

В Европе зреет заговор против президента США Дональда Трампа. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своей публикации политик рассуждает о давлении, которое оказал Трамп на Киев, решив приостановить военную помощь. При этом Медведев считает эту меру символической. По его словам, администрация американского президента «хотела посмотреть, как оборзевший наркоклоун и его убогие европейские покровители на коленях приползут просить прощения».

Зампред Совбеза подчеркнул, что сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский написал американскому коллеге «слезливое письмо». «Притом что в Европе зреет настоящий глобалистский антитрамповский заговор, который может иметь и вполне непредсказуемые последствия, вплоть до кризиса внутри НАТО», — подытожил Медведев.

Ранее политик сравнил Зеленского с подобранной Европой блохастой собакой, которую лучше «усыпить тихо, без страданий».

ЖЗЛ
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