Медведев дал Европе совет о подобранной ею «блохастой нацистской шавке»

Медведев сравнил Зеленского с блохастой собакой, подобранной Европой

Администрация президента США Дональда Трампа больше «не хочет кормить нацистскую шавку в Киеве». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в соцсети X, имея в виду украинского лидера Владимира Зеленского.

В своей публикации российский политик сравнил президента Украины с блохастой собакой, которую с радостью «подобрала дряхлая Европа». «Бесполезно, бешеная паразитическая собака опасна. Так что лучше усыпить ее тихо, без страданий», — посоветовал Медведев.

Ранее сообщалось, что США с 4 марта приостанавливают всю военную помощь Украине. Как сообщили каналу Fox News в Белом доме, Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету «взять паузу», пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.

28 февраля, комментируя скандал на встрече Зеленского и Трампа, Медведев назвал ее «лютой выволочкой». Зампред Совбеза подчеркнул, что президент США впервые сказал украинскому лидеру правду в лицо о том, что Киев «играет с третьей мировой войной».