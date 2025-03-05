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11:34, 5 марта 2025Силовые структуры

Министр труда Северной Осетии отделалась условным сроком по делу о превышении полномочий

Суд дал 3 года условно министру труда Алании Айдаровой по делу о превышениях
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Владикавказа огласил приговор в отношении министра труда и социального развития Северной Осетии Алины Айдаровой по делу о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Чиновницу признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Ее также лишили права занимать государственные должности в регионе на один год.

Как установил суд, Айдарова вступила в сговор с предпринимателем и должностными лицами для упрощения процедуры заключения госконтрактов. В результате этого в период с января 2022 года по май 2023-го были заключены контракты на закупку подарочных комплектов для семей с новорожденными детьми с одним поставщиком на сумму 50 миллионов рублей.

С главой Минтруда Алании было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

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