На Украине не выплатили «национальный кэшбэк»

Украинцам задолжали за покупки отечественных товаров $17,3 млн кэшбэка

Власти Украины задолжали 3,4 миллиона граждан около 17,3 миллиона долларов за «национальный кэшбек». В Минэкономики страны уточнили, что выплаты по госпрограмме, в рамках которой гражданам возвращают 10 процентов от стоимости купленных товаров отечественного производства, не проводились с декабря.

В министерстве заявили, что понимают важность финансовой поддержки от этого инструмента, но пока не могут назвать дату перечисления средств, поскольку «операционные процессы требуют немного больше времени, чем мы ожидали». Представители властей пообещали сообщить как только наступит ясность в этом вопросе и уточнили, что деньги уже выделены.

«Мы прилагаем усилия, чтобы выплаты поступили как можно быстрее», — заверили украинцев в сообщении.

В январе Нацбанк Украины поднял учетную ставку на втором заседании подряд, повысив ее с 13,5 до 14,5 процента на фоне ускорения роста цен в стране. Тем временем, в Верховной раде ожидают, что в ближайшие месяцы годовая промышленная инфляция на Украине может подскочить до 40 процентов.