На Западе сообщили об отключении США данных по наведению HIMARS для Украины

Журналист Кэролл: США отключили Киеву данные для наведения HIMARS

США отключили для Украины данные для наведения на цели ракетных установок HIMARS. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэролл в соцсети X.

«Америка отключила ключевую линию связи для оповещений в 14:00 по Киеву. До этого — данные о нацеливании для HIMARS», — заявил он.

Кэролл также рассказал, что Украина перестала получать в реальном времени информацию о дальних ударах.

Ранее стало известно, что США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Однако директор ЦРУ Джон Рэтклифф предположил, что США в скором времени могут возобновить отправку Украине разведывательных данных, несмотря на нынешнюю паузу.

