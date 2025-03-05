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12:35, 5 марта 2025Культура

Названа причина ненависти россиян к Юре Борисову

Кинокритик Голубчиков: Россияне устали от актера Юры Борисова
Ольга Коровина

Фото: Mike Blake / Reuters

Кинокритик Александр Голубчиков заявил, что россияне устали от новостей об актере Юре Борисове. Его слова приводит Общественная служба новостей.

По мнению критика, Борисов не был широко известен до роли в картине «Анора», которая получила премию «Оскар» в пяти номинациях. По этой причине соотечественникам актера непонятно, почему его личность стали так активно обсуждать.

«Излишняя медийность сделала свое дело. Люди устали много слышать и читать об одной и той же персоне», — заявил Голубчиков.

По мнению спикера, возможной причиной хейта в адрес Борисова также может быть зависть. Кроме того, критик подчеркнул, что некоторым людям просто нет дела до того, что российский актер мог получить престижную кинопремию. При этом Голубчиков отметил, что ненависть к артисту будет временной.

Ранее кинокритик Николай Никулин назвал поражение Юры Борисова на премии «Оскар» неудивительным.

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