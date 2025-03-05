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10:36, 5 марта 2025Культура

Названо возможное наказание для обвиненного в педофилии Оксимирона

Адвокат Алешкин: Обвиненного в педофилии рэпера Оксимирона могут не наказать
Ольга Коровина

Фото: Globallookpress.com

Адвокат Андрей Алешкин назвал возможное наказание для обвиненного в педофилии рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Его комментарий приводит «Абзац».

По словам Алешкина, музыкант может избежать наказания из-за срока давности предполагаемых преступлений. «Если прошло больше 15 лет с эпизода преступления, которое можно классифицировать как особо тяжкое, то уголовное преследование уже не могут возобновить», — сообщил адвокат. Он также пояснил, что в ином случае за отношения с фанатками, не достигшими возраста 16 лет, артисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних поклонниц. О насилии девушки рассказали в подкасте «Дочь разбойника» журналистки Анастасии Красильниковой.

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