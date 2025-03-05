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16:29, 5 марта 2025Россия

Названы возможные сроки полного окружения ВСУ в Судже

«АиФ»: ВСУ в Судже могут попасть в оперативное окружение до конца марта
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области может попасть в оперативное окружение до конца марта 2025 года. Этот возможный срок назван в публикации «АиФ».

В оценке ситуации издание ссылается на слова источника, знакомого с ходом боевых действий в регионе. Собеседник издания назвал окружение очень близким и отметил, что даже если оно будет неполным, резервы ВСУ вряд ли смогут поступать в Суджу.

Если не в кольце, то в так называемой подкове из которой выбраться или зайти в нее будет очень трудно

источник «АиФ»

Ранее сообщалось, что до полного окружения группировки ВСУ российскими войсками под Курском осталось менее 10 километров.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года. Президент России Владимир Путин называл святой обязанностью российских военных выдавливание противника за пределы территории страны.

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