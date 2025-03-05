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15:57, 5 марта 2025Россия

Названо оставшееся до полного окружения группировки ВСУ в Судже расстояние

Mash: До окружения Суджи российскими войсками осталось менее 10 километров
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

До полного окружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже Курской области российскими войсками осталось менее 10 километров. Это расстояние назвал Mash в Telegram.

По информации канала, остающиеся в городе подразделения ВСУ частично отрезаны от снабжения. Предварительно, при текущем положении дел украинские войска смогут держать оборону Суджи не более двух месяцев.

Издание также пишет, что проблемы с доступом ВСУ к боеприпасам начались после взятия российскими войсками под огневой контроль трассы 38к-004, частично уходящей в Сумскую область. Об этом рассказали морпехи 810-й бригады Вооруженных сил России.

Ранее стало известно об освобождении курских населенных пунктов Локня и Охочий. Официально эта информация пока не подтверждена.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 5 марта, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 65 060 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.

ЖЗЛ
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