Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

«Царьград»: Армия России освободила Локню и Охочий в Курской области

Армия России освободила еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил в Telegram телеканал «Царьград» со ссылкой на неназванных военкоров.

Речь идет о населенных пунктах Локня и Охочий. Иных подробностей не приводится.

Вечером 4 марта блогер Юрий Подоляка, освещающий спецоперацию и события в Курской области, заявил о рассечении украинской группировки близ Суджи на две части. Это значительно осложняет украинским войскам способность маневрировать, утверждает он.

Боевые действия на территории Курской области ведутся с начала августа 2024 года.