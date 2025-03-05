Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

Армия России освободила еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил в Telegram телеканал «Царьград» со ссылкой на неназванных военкоров.
Речь идет о населенных пунктах Локня и Охочий. Иных подробностей не приводится.
Вечером 4 марта блогер Юрий Подоляка, освещающий спецоперацию и события в Курской области, заявил о рассечении украинской группировки близ Суджи на две части. Это значительно осложняет украинским войскам способность маневрировать, утверждает он.
Боевые действия на территории Курской области ведутся с начала августа 2024 года.