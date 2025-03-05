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10:46, 5 марта 2025Россия

Стало известно об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

«Царьград»: Армия России освободила Локню и Охочий в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России освободила еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил в Telegram телеканал «Царьград» со ссылкой на неназванных военкоров.

Речь идет о населенных пунктах Локня и Охочий. Иных подробностей не приводится.

Вечером 4 марта блогер Юрий Подоляка, освещающий спецоперацию и события в Курской области, заявил о рассечении украинской группировки близ Суджи на две части. Это значительно осложняет украинским войскам способность маневрировать, утверждает он.

Боевые действия на территории Курской области ведутся с начала августа 2024 года.

ЖЗЛ
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