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18:47, 5 марта 2025Мир

Одна страна ЕС захотела отправить свои войска на Украину

Глава МИД Прево: Бельгия рассмотрит отправку своих миротворцев на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hatim Kaghat / Belga News Agency / Globallookpress.com

Власти Бельгии рассмотрят вопрос отправки своего миротворческого контингента на Украину. Об этом заявил глава МИД королевства Максим Прево в интервью телеканалу RTL.

«На базе прочного и приемлемого для Европейского союза и Киева мира, а также на основании четкого международного мандата Бельгия может принять участие в миротворческой миссии на Украине», — отметил министр.

25 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны в Евросоюзе и за его пределами готовы отправить войска на Украину. По его словам, это решение стало бы гарантией после подписания мирного соглашения.

Кроме того, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Белого дома сообщила, что план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не включает отправку сил в регион или оказания помощи в случае боевых действий.

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