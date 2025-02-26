Раскрыто отношение Трампа к отправке военных на Украину

WSJ: План Трампа по урегулированию на Украине не включает отправку сил в регион

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не включает отправку сил в регион или оказания помощи в случае боевых действий. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя Белого дома.

«Мирное соглашение, которое готовит Трамп, не будет включать гарантии будущей помощи в войне или каких-либо обязательств по отправке американских сил в регион», — говорится в материале.

Ранее Дональд Трамп признался, что США сейчас не оказывают Киеву никакой военной помощи. Кроме того, американский лидер заявил, что миротворцев на Украине нужно разместить «в приемлемой для всех форме».